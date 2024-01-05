У США спростували інформацію про наміри утилізувати ракети ATACMS

Дані про можливу утилізацію ракет були перевірені після появи відповідної інформації у ЗМІ.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів спростували інформацію про наміри утилізувати ракети ATACMS, замість того, щоб передати їх Україні.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Він заявив, що після появи подібної інформації у ЗМІ, вона була перевірена. Результати перевірки показали, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Я бачив ці повідомлення у пресі. Ми перевірили їх і це неправда. Ці повідомлення не відповідають дійсності", - зазначив речник Пентагону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може отримати від США сотні ракет ATACMS, які планується утилізувати.

Крім того, ми раніше інформували, що голова дипломатичного корпусу ЄС Жозеп Боррель пояснив, як відповісти на ракетні обстріли України.

Читайте також: