США утилізують сотні ATACMS, які можна було б передати Україні – Newsweek

За словами експертів, якщо двигун ракети збережений у належному стані, термін зберігання ATACMS може бути більшим від заявленого виробником.

У США планують утилізувати сотні ракет M39 і M39A1 та установок ATACMS з різними радіусами дії та боєголовками, в яких закінчується термін експлуатації, однак які ще можна було б передати Україні.

Про це повідомляє Newsweek.

Через спливання терміну придатності США планують утилізувати сотні установок ATACMS та ракети M39 і M39A1 виробництва компанії Lockheed Martin.

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За словами екскомандувача армією США в Європі Бена Годжеса та ексспецрадника головнокомандувача ЗСУ Деніела Райса, ці ракети є "чудовою легальною високоточною касетною зброєю". Обоє вважають, що її можна використовувати дешевше і з більшою користю, замість того, щоб витрачати державні кошти на плановану утилізацію.

"Ці ракети можна відправити до України, яка дуже ефективно використала б їх проти армії Росії", – сказав Райс, запевнивши, що термін придатності – не проблема.

"Їх вилучають зі складів, тому що замінюють на сучасніші та ефективніші, але в Україні вони могли б ще добре попрацювати", – зазначив ексрадник Валерія Залужного.

Райс додав, що ці ракети можуть мати вирішальне значення для військових зусиль України: "М39 додають дальності, точності і летальності, яких Україні не вистачає без них".

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Відмова від надання ATACMS, які хочуть утилізувати, – радше політичне рішення

За словами Годжеса, багато залежить від того, наскільки давно минув термін придатності зброї. Ракета може бути придатною ще багато років після цієї дати. На думку американського військового екскомандувача, відмова від надання ATACMS через термін придатності стане не безпековим, а радше політичним рішенням.

Думку Годжеса поділяє науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц, який спеціалізується на питаннях оборони та військового аналізу на Близькому Сході. За словами Хінца, термін придатності – не завжди точний показник того, чи можна вважати ракету боєздатною.

Видання зазначило, що восени 2023 року Україна отримала ракети ATACMS типу Block I з радіусом дії близько 160 км. За даними журналістів, близького 1650 таких ракет були виготовлені за десятиліття від моменту їхньої появи на озброєнні США. На американських складах досі є 1114 ракет M39 і M39A1, багато з яких використовували в американських операціях або були модифіковані.

За словами експерта, ключовий момент – збереження в належному стані двигуна твердопаливної ракети. В такому разі термін зберігання ATACMS може бути більшим від заявленого виробником.

Є "десятки тисяч" застарілих ракет, які Україна ще могла б запускати з HIMARS

Райс стверджує, що є "десятки тисяч" застарілих ракет різних типів, які Україна могла б запускати з систем HIMARS і які США збираються утилізувати.

На думку військового, маючи достатню кількість ракет М39, Україна може розбити ворожі наземні лінії постачання до окупованого Криму та знищити військові об'єкти РФ на захоплених територіях в районі Азовського моря.

ATACMS дозволять Україні зробити "першочерговими цілями" для атак російські бази, інфраструктуру та військові формування на десятках тисяч квадратних кілометрів.

За словами Годжеса, касетний варіант ракети має меншу дальність і не підходить для ураження інфраструктури або об'єктів окупантів, наприклад, у Севастополі. На його думку, Україні необхідна більша кількість ATACMS, і Годжес не бачить "вагомих причин не передати їй цю зброю".

До слова, у грудні стало відомо, що до сухопутних військ США надійшла перша партія високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM (Precision Strike Missile), які в перспективі мають замінити ATACMS з дальністю 300 км.

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