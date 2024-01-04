Украина может получить от США сотни ракет ATACMS, которые планируется утилизировать

Наши военные уже получили часть этих ракет во время первой передачи Украине ATACMS.

Украина может получить ракеты ATACMS, которые США планируют утилизировать. Речь идет о более чем 1000 подобных боеголовках. Их срок годности уже истек.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, США может утилизировать ракеты ATACMS старых типов – М39 и М39А. Их срок годности уже подходит к концу. Речь идет о 1100 таких ракетах.

“Но на их утилизацию тоже нужны деньги. И проще передать эти ракеты Украине и осуществить утилизацию на поле боя, решив существующие задачи. Эти ракеты могли бы использоваться в широком спектре задач. Такой аргумент уже выдвигается в информационном пространстве. Обсуждение в политической среде будет в нашу пользу”, — отметил Валерий Рябых.

Он также добавил, что наши военные уже получили часть этих ракет во время первой передачи Украине ATACMS — они уже применялись.

"Это ракеты с возможностью нанесения ударов на расстоянии до 165 км. Они оснащены мощной боевой частью, почти в 900 кг. Не возникает сомнений, что большая часть из них пригодна. Конечно, возможны различные ступени износа ракет. Все зависит от зарядов двигателей, и условий хранения. Американцы снимают эти ракеты в плановом порядке для того, чтобы не дойти до предела, когда ракета может представлять угрозу для тех, кто их применяет. Специалисты должны определять степень годности", — добавил Рябых.

Напомним, что в США планируют утилизировать сотни ракет M39 и M39A1 и установок ATACMS с разными радиусами действия и боеголовками.