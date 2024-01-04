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Украина может получить от США сотни ракет ATACMS, которые планируется утилизировать

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Украина может получить от США сотни ракет ATACMS, которые планируется утилизировать

Ракеты ATACMS/Фото USAASC

Наши военные уже получили часть этих ракет во время первой передачи Украине ATACMS.

Украина может получить ракеты ATACMS, которые США планируют утилизировать. Речь идет о более чем 1000 подобных боеголовках. Их срок годности уже истек.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, США может утилизировать ракеты ATACMS старых типов – М39 и М39А. Их срок годности уже подходит к концу. Речь идет о 1100 таких ракетах.

“Но на их утилизацию тоже нужны деньги. И проще передать эти ракеты Украине и осуществить утилизацию на поле боя, решив существующие задачи. Эти ракеты могли бы использоваться в широком спектре задач. Такой аргумент уже выдвигается в информационном пространстве. Обсуждение в политической среде будет в нашу пользу”, — отметил Валерий Рябых.

Он также добавил, что наши военные уже получили часть этих ракет во время первой передачи Украине ATACMS — они уже применялись.

"Это ракеты с возможностью нанесения ударов на расстоянии до 165 км. Они оснащены мощной боевой частью, почти в 900 кг. Не возникает сомнений, что большая часть из них пригодна. Конечно, возможны различные ступени износа ракет. Все зависит от зарядов двигателей, и условий хранения. Американцы снимают эти ракеты в плановом порядке для того, чтобы не дойти до предела, когда ракета может представлять угрозу для тех, кто их применяет. Специалисты должны определять степень годности", — добавил Рябых.

Напомним, что в США планируют утилизировать сотни ракет M39 и M39A1 и установок ATACMS с разными радиусами действия и боеголовками.

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Дата публикации
Просмотры
1175
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