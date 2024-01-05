США созывают Совбез ООН из-за использования Россией ракет КНДР

Члены Совбеза ООН соберутся 10 января для обсуждения поставок России ракет из Северной Кореи, которые Кремль использует для обстрелов Украины.

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Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Соединенные Штаты ранее получили информацию о том, что КНДР и другие страны продают баллистические ракеты России для войны против Украины.

"США считают, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР, чтобы уничтожить больше гражданской инфраструктуры Украины и убить украинских мирных жителей", — сообщил Кислица.

Дипломат отметил, что российские войска использовали ракеты из КНДР во время массированных обстрелов Украины 30 декабря и 2 января.

"По информации США, недавно Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) передала России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. 30 декабря 2023 г. российские войска запустили по меньшей мере одну из этих баллистических ракет КНДР по Украине. 2 января российские войска запустили баллистических ракет КНДР в Украине, в том числе в рамках ночной атаки", — сообщил постпред Украины при ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на рассекреченные данные разведки заявил, что в широкомасштабных атаках РФ на Украину использовались ракеты из Северной Кореи.

Кроме того, мы ранее информировали, что КНДР и Россия используют для торговли оружием специальную экономическую зону.

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