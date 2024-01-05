Астрологический прогноз на 5 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует, нужно заканчивать те, к работе над которыми приступили ранее. Важно обращать внимание на идеи, которые осенят в этот день – считается, что они принесут деньги и славу.
Символ дня: Химера.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый, каштановый, коричневый.
Счастливые камни дня: раухтопаз, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, вызваны ослаблением иммунитета – они длятся долго, изнуряя человек и лишая его сил, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: питаться нужно умеренно, а от алкоголя и вовсе желательно отказаться.
Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами лучше отказаться.
Магия и мистика дня: приоритетным направлением мистического плана в этот день является астрология - можно не только составлять персональные гороскопы, но и переписывать астральную программу.
Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы – они предсказывают будущее с точностью до наоборот, поэтому плохой сон сулит хорошие события.
Табу дня: нельзя отвечать ударом на удар, причем не только в переносном, но и в прямом смысле слова.
Цитата дня: "Миру наплевать на вашу самооценку. Он будет требовать от вас закончить дело до того, как вы почувствуете себя уверенно" (Билл Гейтс).
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