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Астрологический прогноз на 5 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
347
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 5 января

Химера - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует, нужно заканчивать те, к работе над которыми приступили ранее. Важно обращать внимание на идеи, которые осенят в этот день – считается, что они принесут деньги и славу. 

Символ дня: Химера. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, каштановый, коричневый. 

Счастливые камни дня: раухтопаз, черный нефрит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, вызваны ослаблением иммунитета – они длятся долго, изнуряя человек и лишая его сил, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: питаться нужно умеренно, а от алкоголя и вовсе желательно отказаться. 

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: приоритетным направлением мистического плана в этот день является астрология - можно не только составлять персональные гороскопы, но и переписывать астральную программу. 

Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы – они предсказывают будущее с точностью до наоборот, поэтому плохой сон сулит хорошие события. 

Табу дня: нельзя отвечать ударом на удар, причем не только в переносном, но и в прямом смысле слова. 

Цитата дня: "Миру наплевать на вашу самооценку. Он будет требовать от вас закончить дело до того, как вы почувствуете себя уверенно" (Билл Гейтс). 

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Дата публикации
Просмотры
347
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