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Захватчики вторично за ночь атакуют Украину ударными БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Захватчики вторично за ночь атакуют Украину ударными БпЛА

Shahed/Фото: dymka.com.ua

Оккупанты запустили ударные беспилотники с юга.

Российские захватчики в ночь на 5 января запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.

В сообщении указывается, что захватчики запустили ударные беспилотники с юга.

"Несколько групп "шахедов" в Херсонской области, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Позже в воздушных силах заявили о еще нескольких движущихся на север группах БпЛА на Херсонщине.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 4 января в половине регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупанты запустили два дрона, в ВСУ объяснили цель россиян.

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Дата публикации
Просмотры
2256
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