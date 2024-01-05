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В РФ заявили о якобы сбитии 36 украинских БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В РФ заявили о якобы сбитии 36 украинских БпЛА

Украинский беспилотник-камикадзе AQ 400 Scythe/Скриншот

Беспилотники якобы были сбиты над оккупированным Крымом и русским Краснодарским краем.

В российский Минобороны заявили о якобы сбитии 36 украинских беспилотников, которые в ночь на 5 января атаковали оккупированный Крым.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы российского ведомства.

В сообщении указывается, что также украинские беспилотники якобы были сбиты над территорией Краснодарского края.

"Очередными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры атаковали дронами юг Украины в две волны, сколько целей сбило ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские войска поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

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Дата публикации
Просмотры
34
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