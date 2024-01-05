У РФ заявили про нібито збиття 36 українських БпЛА

Безпілотники нібито були збиті над окупованим Кримом та російським Краснодарським краєм.

У російський Міноборони заявили про нібито збиття 36 українських безпілотників, які в ніч проти 5 січня атакували окупований Крим.

Про це йдеться у заяві пресслужби російського відомства.

У повідомленні вказується, що також українські безпілотник нібито були збиті над територією Краснодарського краю.

"Черговими засобами ППО було знищено та перехоплено 36 українських безпілотних літальних апаратів над територією Республіки Крим та один БПЛА над територією Краснодарського краю", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти атакували дронами південь України у дві хвилі, скільки цілей збила ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що українські війська уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

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