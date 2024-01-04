Удар по Севастополю: уражено командний пункт окупантів

Ставленик окупаційної влади у Севастополі Михайло Развожаєв заявив, що удар був "наймасовішим за останній час".

У четвер, 4 січня, близько 15:00 українські війська уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

Про це повідомили в Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

У російському військовому відомстві стверджують, що півострів зазнав атаки з використанням авіаційних керованих ракет. У Міноборони держави-агресорки похвалилися тим, що начебто засоби ППО в окупованому Криму збили десять українських ракет.

У севастопольський пабліках пишуть, що на одній з вулиць міста уламок ракети влучив у будинок. Також уламки впали й в інших районах окупованого міста, зокрема поблизу Пісочної бухти.

Ставленик окупаційної влади у Севастополі Михайло Развожаєв заявив, що удар був "наймасовішим за останній час".

Місцевий Telegram-канал "Крымский ветер" стверджує, що вибухи також лунали у Євпаторії. За даними ресурсу, удару було завдано по російській військовій частині ППО поряд із селом Уютне Євпаторійського району. Туди нібито їхали "швидкі" та пожежні автомобілі.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук підтвердив, що українські льотчики завдали ударів по військових об’єктах біля Севастополя та Євпаторії.

Він нагадав, що 2 січня російські пропагандисти повідомляли про ураження російськими ракетами “бункера із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ”.

“Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу”, — наголосив командувач.

Нагадаємо, у Криму партизани руху "АТЕШ" передали Силам оборони України координати ППО біля Керченського мосту.

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