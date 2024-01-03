"Нацисти" вдарили по аеродрому Бельбек - окупанти про вибухи в Криму

Ворог переконує, що жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано
За попередньою інформацією, над акваторією в районі Севастополя нібито збита крилата ракета Storm Shadow, яку "бойовики ЗСУ", як переконують окупанти, запустили аеродромом Бельбек.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник руху «Ми разом з Росією» Володимир Рогов.
Жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.
Мовляв, дим над районом північної сторони Севастополя – наслідки відбиття атаки.
За непідтвердженою поки що інформацією, "літак Люфтваффе ЗеРейха", який її запускав, збитий, - запевняють окупанти.
Нагадаємо, на початку грудня 2023 року Кримський міст постраждав після шторму – найбільшого за 100 років у Чорному морі. Після негоди в Чорному морі міст тимчасово став безпорадним перед дронами. По всій Керченській протоці плавали пластикові бочки загороджень Кримського мосту.
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