Щось пішло не так: у новорічному зверненні Путіна знайшли дивні сенси

Говорив кремлівський диктатор "ні про що".

Цього року промова Володимира Путіна з нагоди Нового року тривала 3 хвилини 39 секунд. Виступ 2024 був рекордно коротким і значно відрізнявся від минулорічного.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

Слів не знайшлося

Якщо згадати 2023 рік, то президент РФ примудрився наговорити аж на 9 хвилин. Вона була сповнена конкретики, важливих слів.

"До прикладу, "Донбас", "НАТО", "агресія", "військові". Фраз типу "ми захистили", "боремось", "перемагаємо". Був екскурс в історію. Це було на 9 хвилин. Зараз 3 хвилин 39 секунд ні про що. Це було дуже дивно", – сказав він.

Цілком можливо, що у Кремлі пізніше зрозуміли, що "щось пішло не за планом". Тому на арену випустили Дмитра Медвєдєва, який мав врятувати ситуацію. Втім, він майже повторив промову Путіна 2023 року.

Раніше колишній міністр закордонних справ та оборони Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував новорічну промову російського президента-диктатора Путіна, де він майже не говорив про агресію проти України, але пообіцяв "ніколи не відступати".

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