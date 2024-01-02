Что-то пошло не так: в новогоднем обращении Путина обнаружили странные смыслы

Говорил кремлевский диктатор "ни о чем".

В этом году речь Владимира Путина по случаю Нового года длилась 3 минуты 39 секунд. Выступление 2024 года было рекордно коротким и значительно отличалось от прошлогоднего.

Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Слов не нашлось

Если вспомнить 2023 год, то президент РФ умудрился наговорить на 9 минут. Она была полна конкретики, важных слов.

"К примеру, "Донбасс", "НАТО", "агрессия", "военные". Фраз типа "мы защитили", "боремся", "побеждаем". Был экскурс в историю. Это было на 9 минут. Сейчас 3 минут 39 секунд ни о чем. Это было очень странно", – сказал он.

Вполне возможно, что в Кремле позже поняли, что "что-то пошло не по плану". Поэтому на арену выпустили Дмитрия Медведева, который должен спасти ситуацию. Впрочем, он почти повторил речь Путина в 2023 году.

Ранее бывший министр иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал новогоднюю речь российского президента-диктатора Путина, где он почти не говорил об агрессии против Украины, но пообещал "никогда не отступать".

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