Путін зробив заяву про "завершення" війни проти України

Диктатор наголосив, що у Росії начебто "немає бажання воювати нескінченно".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його держава начебто хоче завершити війну проти України, однак на своїх умовах.

Про це російський диктатор сказав на зустрічі з пораненими російськими окупантами.

"Суть проблеми – не в Україні, а в тих, хто руками України намагається знищити Росію. Ось, у чому проблема. Але в них нічого не вийде. Це просто виключено", – переконаний Путін.

Він також вигадав, що начебто настає усвідомлення цього і змінюється риторика.

"Ті, хто ще вчора казали, що треба завдати стратегічної поразки Росії, тепер вже шукають висловлювання щодо того, як би швидше завершити конфлікт. І ми теж хочемо завершити конфлікт, при чому якомога швидше, тільки на наших умовах", – зазначив господар Кремля.

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Путін наголосив, що начебто в РФ "немає бажання воювати нескінченно".

Нагадаємо, за інформацією видання Nikkei Asia, Путін попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що війна проти України може тривати щонайменше п'ять років.

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