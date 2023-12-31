Путін хоче захопити п’ять міст України – ISW про плани Кремля

Росія продовжуватиме війну проти України. Російський президент-диктатор Володимир Путін розраховує захопити більшу частину Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської областей та Київ. Публічна риторика Кремля про максималістські цілі та імперські плани в Україні також пронизує російський інформаційний простір.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Російський мілблогер 30 грудня заявив , що західні ЗМІ поширюють "чутки" про переговори про припинення війни в Україні шляхом надання Росії "невизначених частин української території".

Так, мілблогер заявив, що Росія не зацікавлена в таких "обмежених пропозиціях", припускаючи, що військові цілі Росії виходять за межі її нині окупованої території.

Російські пропагандистські джерела спеціально посилили наратив заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який 28 грудня назвав Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ "російськими містами".

"30 грудня російський мілблогер заявив, що війна закінчиться, коли "Україна дозволить Росії взяти" Харківську, Миколаївську, Одеську та інші українські області. Колишній речник так званої народної міліції "ДНР" Едуард Басурін 30 грудня заявив, що раніше завдання Росії щодо війни в Україні було "розмитим" і "не було розуміння, де повинні зупинятися (російські - ред.) кордони", але заява Медведєва чітко дає зрозуміти. що Росія визначила, що її кордони повинні дозволяти "повний контроль" над Чорним морем і повинні включати Київ", - пишуть аналітики ISW.

Нагадаємо, як пише BILD, Росія планує воювати до 2026 року.

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