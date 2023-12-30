Арестович різко змінив риторику про війну: що трапилося

Військово-політичний оглядач запевнив, що “постоїть за правду” і даватиме більше підстав для оптимізму.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який, перебуваючи за кордоном, останнім часом поширював занепадницькі заяви та похмурі прогнози щодо війни з Росією, оголосив про закінчення “періоду залякування”.

Про це він у суботу, 30 грудня, написав у своєму "офіційному зверненні" до читачів Telegram-каналу.

“Лякати можна і треба було до вчорашнього масованого удару з боку “братського народу”. Тепер все. Тепер знову – або ми, або вони (ну, звичайно ж ми)”, - запевнив Арестович.

За його словами, в Україні нікуди не зникли “проблеми та недоліки” і він пообіцяв про них теж говорити, але водночас анонсував “період розмов про раціональність, смисли, розуміння”.

“Без них нам із проблем не вибратися. Що стосується наших перспектив... - чим сильніший противник, тим цікавіша війна. Все це ми вже проходили у березні 2022 року – коли шансів не було видно і потрібно було лише одне – стояти і стріляти. Ну, так постріляємо і цього разу”, - несподівано заявив Олексій Арестович, очевидно, маючи на увазі свої “постріли” на “інформаційному фронті”.

Військово-політичний оглядач запевнив, що “постоїть за правду” і даватиме більше підстав для оптимізму.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Арестович в інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній заявив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.

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