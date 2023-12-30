Якою буде погода в останній день 2023 року: прогноз синоптикині

В Україні найближчими днями очікується тепла погода.

За даними синоптикині Наталки Діденко, Новий рік в Україні буде теплим – +4…+9 градусів.

Вночі, 31 грудня, очікується від 0 до +4 градуси, а вночі 1 січня від -2 до +4 градусів.

Щодо опадів, то 31 грудня вони малоймовірні, тоді як 1 січня невеликі дощі очікують на заході та півночі, а також у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. На Сумщині – дощ з мокрим снігом. На решті території без опадів.

У Києві 31 грудня без опадів. Вночі +2… +4 градуси, вдень від +4 до +7 градусів.

1 січня вночі температура повітря знизиться до нуля, а в перший день Нового року потепліє до +5 градусів. В другій половині дня 1 січня у столиці пройде дощ.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич розповів про погоду в Україні на Новий рік. У неділю, 31 грудня, та в понеділок, 1 січня, на заході, півночі та в центрі дощитиме, місцями - з мокрим снігом.

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