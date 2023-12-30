ЗСУ виконали три важливі завдання в Авдіївці: як це вплинуло на ворога

Українські військові зіпсували в Авдіївці певні плани ворога, які він прагнув реалізувати до кінця 2023 року.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу.

Як пояснив експерт, задум Росії полягав у тому, щоб, розпочавши восени наступ на Авдіївському напрямку, здійснити масштабні наступальні дії по всьому Східному фронту – від Куп'янська до Авдіївки – й до кінця року спробувати вийти на адмінмежі Донецької області.

"Через вдалі й правильні оборонні дії українських військ уже зруйновані плани про те, що ворог може реалізувати до кінця цього року якісь свої оперативні задуми, тим паче стратегічні", - сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Водночас ЗСУ в Авдіївці вдалося здійснити три важливі завдання. Зокрема, там дуже серйозно зменшується ресурс окупантів. Уже неодноразово противник був змушений перекидати туди підкріплення, знімаючи сили з іншого напрямку.

"Тобто наше угруповання оборони Авдіївки уже виконало три важливі завдання", – наголосив Мусієнко.

Він розповів, що йдеться про наступні завдання:

ЗСУ знищили й продовжують знищувати велику кількість ворога.

росіяни не можуть атакувати широким фронтом на Сході, як вони це планували, й змушені концентрувати свої сили, зокрема, на Авдіївському напрямку.

ворогу не вдалося змусити нас забрати сили з Півдня й піти на Схід.

"Це ті підсумки, які вже зараз можна робити, та вносити в актив нашому угрупованню, яке здійснює оборону Авдіївки", - резюмував Мусієнко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 29 грудня відвідав Авдіївку і побував на позиції 110-ї окремої механізованої бригади на одному з найскладніших напрямків оборони.

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