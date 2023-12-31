На Сумщині пролунали 179 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 30 грудня 2023 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 179 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Великописарівська громада: ворог бив з міномету (51 вибух) та гранатомету (АГС) (30 вибухів). Також був обстріл з дрону «FPV» камікадзе (1 вибух).
- Білопільська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли (9 вибухів) та артобстріли (8 вибухів).
- Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи) та артобстріли (13 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з ПТРК (протитанкова ракета) – (1 вибух), з дрону типу «FPV (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи) та мінометні обстріли (14 вибухів).
- Хотінська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли (20 вибухів) та артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Миропільська громада: росіяни били з мінометів (7 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (8 вибухів).
Нагадаємо, ввечері 30 грудня російські війська завдали удару по Харкову.
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