В Сумской области прогремели 179 взрывов

Стала известна ситуация на пригрании Сумщины по состоянию на 21.00 30 декабря 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 179 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

Великописаревская громада: враг бил из миномета (51 взрыв) и гранатомета (АГС) (30 взрывов). Также был обстрел из дрона FPV камикадзе (1 взрыв).

Белопольская громада: с территории РФ совершены минометные обстрелы (9 взрывов) и артобстрелы (8 взрывов).

Эсманьская громада: был минометный обстрел (4 взрыва) и артобстрелы (13 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксирован обстрел из ПТРК (противотанковая ракета) – (1 взрыв), из дрона типа «FPV (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва) и минометные обстрелы (14 взрывов).

Хотинская громада: с территории РФ произведены минометные обстрелы (20 взрывов) и артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Миропольская громада: россияне били из минометов (7 взрывов).

Середино-будская громада: совершен обстрел из РСЗО (8 взрывов).

Напомним, вечером 30 декабря российские войска нанесли удар по Харькову.

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