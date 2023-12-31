В Сумской области прогремели 179 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
Стала известна ситуация на пригрании Сумщины по состоянию на 21.00 30 декабря 2023 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 179 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.
- Великописаревская громада: враг бил из миномета (51 взрыв) и гранатомета (АГС) (30 взрывов). Также был обстрел из дрона FPV камикадзе (1 взрыв).
- Белопольская громада: с территории РФ совершены минометные обстрелы (9 взрывов) и артобстрелы (8 взрывов).
- Эсманьская громада: был минометный обстрел (4 взрыва) и артобстрелы (13 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксирован обстрел из ПТРК (противотанковая ракета) – (1 взрыв), из дрона типа «FPV (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва) и минометные обстрелы (14 взрывов).
- Хотинская громада: с территории РФ произведены минометные обстрелы (20 взрывов) и артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Миропольская громада: россияне били из минометов (7 взрывов).
- Середино-будская громада: совершен обстрел из РСЗО (8 взрывов).
Напомним, вечером 30 декабря российские войска нанесли удар по Харькову.
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