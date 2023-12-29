Мощная ракетная атака по Харькову: есть погибшие

Сегодня, с 5 утра, оккупанты обстреливали Харьков ракетами.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил подробности атаки.

"По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, мужчина около 35 лет. Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте", — написал он.

Кроме того, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия. Данные уточняются.

Напомним, Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Обо всех подробностях читайте в новости.

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