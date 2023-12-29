Потужна ракетна атака по Харкову: є загиблі

Сьогодні, від 5 ранку, окупанти обстрілювали Харків ракетами.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці атаки.

"Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці", - написав він.

Крім того, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємтсва. Дані уточнюються.

Нагадаємо, Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Про всі подробиці читайте у новині.

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