Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Масована ракетна атака на Дніпро: є постраждалі та загиблі.

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
4661
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Масована ракетна атака на Дніпро: є постраждалі та загиблі.

Фото: Associated Press

Деталі атаки не відомі.

Внаслідок ракетного удару по Дніпрі у п'ятницю, 29 грудня, є постраждалі та загиблі місцеві мешканці. 

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА", - йдеться у дописі міського голови. 

Філатов наголосив, що подробиці ракетного удару коментувати не буде та просить дочекатися на інформацію від керівника ОВА Сергія Лисака.

Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги у Дніпрі сталися вибухи. Вони були гучними та лунали кілька разів. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4661
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація