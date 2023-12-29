Масована ракетна атака на Дніпро: є постраждалі та загиблі.

Деталі атаки не відомі.
Внаслідок ракетного удару по Дніпрі у п'ятницю, 29 грудня, є постраждалі та загиблі місцеві мешканці.
Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
"Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА", - йдеться у дописі міського голови.
Філатов наголосив, що подробиці ракетного удару коментувати не буде та просить дочекатися на інформацію від керівника ОВА Сергія Лисака.
Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги у Дніпрі сталися вибухи. Вони були гучними та лунали кілька разів.