Масована ракетна атака на Дніпро: є постраждалі та загиблі.

Внаслідок ракетного удару по Дніпрі у п'ятницю, 29 грудня, є постраждалі та загиблі місцеві мешканці.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА", - йдеться у дописі міського голови.

Філатов наголосив, що подробиці ракетного удару коментувати не буде та просить дочекатися на інформацію від керівника ОВА Сергія Лисака.

Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги у Дніпрі сталися вибухи. Вони були гучними та лунали кілька разів.

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