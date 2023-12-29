Росіяни поцілили у лікарню Харкова: що відомо

Як і раніше, загарбники воюють проти цивільних людей та об'єктів.

Окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.

Про це написав начальник Головного Управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він вчергове закликав мешканців Харкова не ігнорувати сигнал повітряної тривоги й у разі небезпеки перебувати в укритті.

"Кацапи не люди – б'ють куди завгодно. Бережіть себе", – каже він.

Нагадаємо, зранку 29 грудня російські війська завдали масованої атаки по Україні. Вибухи пролунали, зокрема, у Дніпрі, Києві та на Хмельниччині. Крім того, Львів атакували безпілотники.

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