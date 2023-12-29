Ворожий терор триває: скільки "Шахедів" знищено силами ППО на півдні

Вночі 29 грудня окупанти завдали по півдню України чергової дронової атаки. Переважна більшість ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136" заходила на удар з напрямку тимчасово окупованого Криму.

Про це пишуть Сили оборони півдня України.

Силами ППО ліквідовано 14 дронів-камікадзе, зокрема:

1 на Херсонщині;

3 на Миколаївщині;

10 на Одещині.

На Одещині влучання в інфраструктурний об'єкт

Як зазначають у відомстві, в Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. На щастя, постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Нагадаємо, зранку 29 грудня російські війська завдали масованої атаки по Україні. Вибухи пролунали, зокрема, у Дніпрі, Києві та на Хмельниччині. Крім того, Львів атакували безпілотники.

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