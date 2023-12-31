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Астрологический прогноз на 31 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
440
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 31 декабря

Золотой Паук - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые важные дела дадут результат, противоположный, поэтому лучше сосредоточиться на домашних хлопотах. 

Символ дня: Золотой Паук. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, лазоревый. 

Счастливые камни дня: красный оникс, зеленый гранат, хризолит, лабрадор. 

За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, являются положительными и изнуряют организм, поэтому не стоит мелить с обращением к врачу. Необходимо также избегать стрессов – они могут стать причиной обострения психических недугов. 

Питание дня: необходимо следить за свежесью и качеством продуктов – велика вероятность пищевого отравления, а это в праздничную ночь не хочется никому. 

Стрижка дня: считается, что стрижка, сделанная в этот день, обладает свойством продлевать человеку жизнь. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды и ритуалы, использующие волшебную силу огня. 

Сны дня: сны нынешнего дня вещими не являются, но помогают обнаружить проблемы, которые мешают двигаться к поставленным целям – как профессиональным, так и личным. 

Табу дня: нежелательно общаться с людьми, которые не могут контролировать свои эмоции. 

Цитата дня: «Достоинствам других людей нужно подражать, а на их недостатках – учиться» (Конфуций). 

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Дата публикации
Просмотры
440
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