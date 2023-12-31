Астрологический прогноз на 31 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые важные дела дадут результат, противоположный, поэтому лучше сосредоточиться на домашних хлопотах.
Символ дня: Золотой Паук.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, лазоревый.
Счастливые камни дня: красный оникс, зеленый гранат, хризолит, лабрадор.
За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, являются положительными и изнуряют организм, поэтому не стоит мелить с обращением к врачу. Необходимо также избегать стрессов – они могут стать причиной обострения психических недугов.
Питание дня: необходимо следить за свежесью и качеством продуктов – велика вероятность пищевого отравления, а это в праздничную ночь не хочется никому.
Стрижка дня: считается, что стрижка, сделанная в этот день, обладает свойством продлевать человеку жизнь.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды и ритуалы, использующие волшебную силу огня.
Сны дня: сны нынешнего дня вещими не являются, но помогают обнаружить проблемы, которые мешают двигаться к поставленным целям – как профессиональным, так и личным.
Табу дня: нежелательно общаться с людьми, которые не могут контролировать свои эмоции.
Цитата дня: «Достоинствам других людей нужно подражать, а на их недостатках – учиться» (Конфуций).
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