Астрологічний прогноз на 31 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які важливі справи призведуть до результату, протилежного очікуваному, тож краще зосередитися на домашніх клопотах.

Символ дня: золотий павук.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: морської хвилі, блакитний, лазуровий.

Щасливе каміння дня: червоний онікс, зелений гранат, хризоліт, лабрадор.

За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай є очікуваними і виснажують організм, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря. Необхідно також уникати стресів – вони можуть спричинити загострення психічних недуг.

Харчування дня: необхідно стежити за свіжістю та якістю продуктів – велика ймовірність харчового отруєння, а цього святкової ночі не хочеться нікому.

Стрижка дня: вважається, що стрижка, зроблена цього дня, має властивість продовжувати людині життя.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди й ритуали, що використовують чарівну силу вогню.

Сни дня: сни нинішнього дня пророчими не є, але допомагають виявити проблеми, які заважають рухатися до поставленої мети – як професійної, так і особистої.

Табу дня: небажано спілкуватись з людьми, які не можуть контролювати свої емоції.

Цитата дня: "Чесноти інших людей треба наслідувати, а на їхніх недоліках – вчитися" (Конфуцій).

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