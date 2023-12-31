Над Харьковом сбили несколько вражеских беспилотников, а по гостинице в городе попали "Искандер-М"

Над Харьковом сегодня ночью сбили несколько беспилотников РФ.

Об этом рассказал Общественному начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко. По его словам, сейчас известно о двух попаданиях: один из дронов ударил по жилому зданию, другой — в здание социальной инфраструктуры. Информации о 01:57 о погибших и раненых нет.

Следователи установили, что россияне попали по зданию гостиницы Kharkiv Palace и жилому дому в центре Харькова вечером 30 декабря ракетами "Искандер-М", сказал Общественному руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко. По его словам, известно, что в гостинице было заселено 34 номера, но какое количество гостей находилось во время атаки, еще не подсчитали.

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"Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована после обобщения данных", — добавили в воздушных силах ВСУ.

Напомним, накануне, 29 декабря, оккупанты повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.

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