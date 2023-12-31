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Звуки взрывов раздались в Хмельницкой области

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
866
Время на прочтение
1 мин
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Звуки взрывов раздались в Хмельницкой области

Враг снова донимает украинцев / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

На Хмельнитчине слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает корреспондентка Общественное Хмельницкий.

Звуки взрывов в Хмельницкой области подтвердил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Хмельницкая область. Жители области могли слышать звуки взрывов. Прошу всех до отбоя тревоги находиться в укрытиях. Детали впоследствии", - говорится в сообщении.

В области идет воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

Как сообщалось, утром 29 декабря во время воздушной тревоги в Хмельницкой области также раздавались взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что в пределах области были сбиты две крылатые ракеты. Прошло без пострадавших, но возникли разрушения.

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Просмотры
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