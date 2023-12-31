Звуки взрывов раздались в Хмельницкой области

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
На Хмельнитчине слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает корреспондентка Общественное Хмельницкий.
Звуки взрывов в Хмельницкой области подтвердил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
"Хмельницкая область. Жители области могли слышать звуки взрывов. Прошу всех до отбоя тревоги находиться в укрытиях. Детали впоследствии", - говорится в сообщении.
В области идет воздушная тревога.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
Как сообщалось, утром 29 декабря во время воздушной тревоги в Хмельницкой области также раздавались взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что в пределах области были сбиты две крылатые ракеты. Прошло без пострадавших, но возникли разрушения.
Читайте также:
- Массированная ракетная атака 29 декабря: в трех городах объявлен траур
- В Прикарпатье и Ровенщине произошли взрывы: что известно
- Львов атаковали беспилотники: что известно о "прилетах"