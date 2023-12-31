Звуки вибухів пролунали у Хмельницькій області

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
На Хмельниччині чутно звуки вибухів.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільне Хмельницький.
Звуки вибухів на Хмельниччині підтвердив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
В області триває повітряна тривога.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
Як повідомлялося, зранку 29 грудня під час повітряної тривоги на Хмельниччині також лунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що в межах області було збито дві крилаті ракети. Минулося без потерпілих, але виникли руйнування.
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