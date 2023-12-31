Звуки вибухів пролунали у Хмельницькій області

На Хмельниччині чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільне Хмельницький.

Звуки вибухів на Хмельниччині підтвердив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

В області триває повітряна тривога.

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Як повідомлялося, зранку 29 грудня під час повітряної тривоги на Хмельниччині також лунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що в межах області було збито дві крилаті ракети. Минулося без потерпілих, але виникли руйнування.

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