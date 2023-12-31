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Звуки вибухів пролунали у Хмельницькій області

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Звуки вибухів пролунали у Хмельницькій області

Ворог знову дошкуляє українцям / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

На Хмельниччині чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільне Хмельницький.

Звуки вибухів на Хмельниччині підтвердив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

В області триває повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

Як повідомлялося, зранку 29 грудня під час повітряної тривоги на Хмельниччині також лунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що в межах області було збито дві крилаті ракети. Минулося без потерпілих, але виникли руйнування. 

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