Масована ракетна атака 29 грудня: у трьох містах оголошено жалобу

У суботу, 30 грудня, у Запорізькій, Одеські областях та в Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими під час масованої ракетної атаки армії РФ 29 грудня.

Про це повідомили у пресслужбах обласних військових адміністрацій.

Зазначається, що у Запоріжжі 29 грудня російські ракети забрали життя дев’ятьох невинних мирних мешканців.

"Висловлюю щирі співчуття близьким та рідним загиблих. Вічна пам'ять... Не забудемо! Не пробачимо! Помстимося", - наголосив у своєму повідомленні очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

У Дніпрі внаслідок російської атаки загинули шестеро людей. Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств, установ, закладів приспустять державні прапори.

"Сьогодні у Дніпрі – День жалоби за тими, чиї життя обірвала учорашня ракетна атака по місту", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Влада Одеси також оголосила жалобу за загиблими через російський обстріл. У місті кількість жертв ранкової ракетної атаки зросла до чотирьох.

"У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, в Одесі та області буде оголошено траур", - йдеться у повідомленні керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Ракетна атака 29 грудня

Росія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю. Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Втім, одна з ракет зруйнувала приватний будинок. Внаслідок атаки РФ загинули дев'ять людей. Понад десять осіб отримали травми.

Напередодні зранку Дніпро також було масовано атаковано ракетами. Зокрема, окупанти влучили в торговельний центр та пологовий будинок. Пошкоджено багатоповерхівки, магазини, лікарні та автомобілі. Загинули шестеро людей, 30 - травмовано.

Тим часом в Одесі ракета влучила у багатоповерхівку. На кількох поверхах виникла пожежа. Ще одна ракета влетіла у триповерховий будинок. Загинуло чотири людини: троє у 17-поверховому будинку, а тіло однієї жінко дістали з-під завалів триповерхового житлового будинку.

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