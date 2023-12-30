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У Криму пролунав потужний вибух – що відомо

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2909
Час на прочитання
1 хв
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У Криму пролунав потужний вибух – що відомо

Севастополь / Фото: Вікіпедія

У Севастополі вранці 30 грудня було гучно.

У Севастополі тимчасово окупованого Криму вранці 30 грудня пролунав потужний вибух. 

Про це повідомляє "Крим. Реалії". 

За словами кореспондента, інцидент стався о 9:44 за місцевим часом. 

"Від вибуху в центральній частині Севастополя затремтіли вікна. Наразі російська (окупаційна - ред.) влада та військові РФ ситуацію не коментували", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 30 грудня окупанти атакували українські міста, застосувавши ударні дрони. Гуменюк повідомила деталі нічної атаки.

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Перегляди
2909
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