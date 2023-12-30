У Криму пролунав потужний вибух – що відомо

У Севастополі вранці 30 грудня було гучно.

У Севастополі тимчасово окупованого Криму вранці 30 грудня пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

За словами кореспондента, інцидент стався о 9:44 за місцевим часом.

"Від вибуху в центральній частині Севастополя затремтіли вікна. Наразі російська (окупаційна - ред.) влада та військові РФ ситуацію не коментували", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 30 грудня окупанти атакували українські міста, застосувавши ударні дрони. Гуменюк повідомила деталі нічної атаки.

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