В Крыму раздался мощный взрыв – что известно

В Севастополе утром 30 декабря было громко.

В Севастополе временно оккупированного Крыма утром 30 декабря раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

По словам корреспондента, инцидент произошел в 9:44 по местному времени.

"От взрыва в центральной части Севастополя задрожали окна. В настоящее время российские (оккупационные — ред.) власти и военные РФ ситуацию не комментировали", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 декабря оккупанты атаковали украинские города, применив ударные дроны. Гуменюк сообщила детали ночной атаки.

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