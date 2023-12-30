В Крыму раздался мощный взрыв – что известно

В Севастополе утром 30 декабря было громко.
В Севастополе временно оккупированного Крыма утром 30 декабря раздался мощный взрыв.
Об этом сообщает "Крым. Реалии".
По словам корреспондента, инцидент произошел в 9:44 по местному времени.
"От взрыва в центральной части Севастополя задрожали окна. В настоящее время российские (оккупационные — ред.) власти и военные РФ ситуацию не комментировали", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 30 декабря оккупанты атаковали украинские города, применив ударные дроны. Гуменюк сообщила детали ночной атаки.
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