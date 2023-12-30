Массированная ракетная атака 29 декабря: в трех городах объявлен траур

В субботу, 30 декабря, в Запорожской, Одесские областях и в Днепре объявлен День траура по погибшим во время массированной ракетной атаки армии РФ 29 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службах областных военных администраций.

Отмечается, что в Запорожье 29 декабря российские ракеты унесли жизни девяти невинных мирных жителей.

"Выражаю искренние соболезнования близким и родным погибших. Вечная память... Не забудем! Не простим! Отомстим", — подчеркнул в своем сообщении глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

В Днепре в результате российской атаки погибли шесть человек. Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий, учреждений, заведений опустят государственные флаги.

"Сегодня в Днепре – День траура по тем, чьи жизнь оборвала вчерашняя ракетная атака по городу", — сообщил глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Власти Одессы также объявили траур по погибшим из-за российских обстрелов. В городе количество жертв утренней ракетной атаки возросло до четырех.

"В связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, в Одессе и области будет объявлен траур", — говорится в сообщении руководителя Одесской ОВА Олега Кипера.

Ракетная атака 29 декабря

Россия нанесла массированный ракетный удар по Запорожью. Целями неприятеля стали местности нескольких компаний города. Впрочем, одна из ракет разрушила частный дом. В результате атаки РФ погибли девять человек. Более десяти человек получили травмы.

Накануне утром Днепр также был массирован атакован ракетами. В частности, оккупанты попали в торговый центр и роддом. Повреждены многоэтажки, магазины, больницы и автомобили. Погибли шесть человек, 30 — травмированы.

Тем временем в Одессе ракета попала в многоэтажку. На нескольких этажах возник пожар. Еще одна ракета влетела в трехэтажное здание. Погибли четыре человека: трое в 17-этажном доме, а тело одной женщины достали из-под завалов трехэтажного жилого дома.

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