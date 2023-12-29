На Прикарпатті та Рівненщині сталися вибухи: що відомо

Вранці 29 грудня під час повітряної тривоги на Прикарпатті та Рівненській області пролунали вибухи. Спрацювала система ППО.

Про це повідомила очільниця Івано-Франкіської ОВА Світлана Онищук та у пресслужбі Рівненської ОВА.

За словами Онищук, на території Івано-Франківської області працювали сили ППО, які збили повітряні цілі.

"Ранок для всієї України почався з масованої ракетної атаки ворога. Цього разу ціллю окупантів стали цивільні об’єкти та житлові будинки у багатьох містах. На жаль, є поранені та загиблі... На території Івано-Франківської області працювали сили ППО, які збили повітряні цілі. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється!" - наголосила голова ОВА.

На Рівненщині під час ранкової повітряної тривоги також працювала ППО. Зазначається, що минулося без потерпілих.

"Під час крайньої повітряної тривоги у різних районах Рівненщини працювало ППО. Цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань нема", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 29 грудня РФ здійснила масовану атаку по Україні. Силами ППО знищено 87 крилатих ракет та 27 ударних безпілотників. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Є загиблі та постраждалі.

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