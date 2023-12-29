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За три години 22 "прильоти": мер Харкова про ворожий обстріл міста

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За три години 22 "прильоти": мер Харкова про ворожий обстріл міста

Мер Харкова Ігор Терехов

Росіяни не відмовляються від звичної тактики – ударів по мирних об'єктах та людях.

У Харкові обстріли почалися 29 грудня о 5 ранку й тривали до 8 години ранку. Загалом у місті нарахували 22 "прильоти"  по різних районах.

Про це в ефірі телемарафону сказав мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначає, що уражені цивільні об'єкти – лікарня та поліклініка. Крім того, постраждали школа, житлові будинки, відділення "Нової пошти" та виробниче підприємство міста Харкова. 

Що відомо про постраждалих

За словами Терехова, не обійшлося без постраждалих. Наразі у лікарні перебуває 7 людей.

"На жаль, одна людина загинула. Зараз розбирають завали працівники ДСНС. Будемо бачити, що там", – каже мер.

Окупанти били по Харкову ракетами С-300. Крім того, були зафіксовані прильоти ракет Х-22.

Нагадаємо, Окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.

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Дата публікації
Перегляди
1168
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