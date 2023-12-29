"Фактично летіло все": Ігнат прокоментував ранкову атаку по Україні

Сьогодні, 29 грудня, окупанти атакували Україну. У містах лунали вибухи.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ворог завдав масованого удару сьогодні різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть, "Калібрів" не було, а так ми бачили і "Кинджали", і балістику, і С-300, і крилаті ракети. Далі бачимо застосування "Шахедів", летіли з південно-східного напрямку. Застосовували ракети Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. За попердньою інформацією - ракети Х-101, Х-555 традиційно", - сказав він.

Ігнат також пояснив, що було мішенню цієї атаки.

"Мішенню була Україна. Стільки червоного на наших моніторах дуже давно не було видно. У всіх областях, на всіх напрямках. Спершу "Шахедами" здійснили розвідку боєм окупанти, далі вже запустили ракети різних типів. Традиційно вони кружляли, обходячи ті місця, де їх можуть збити, і таким чином заходили на ціль", - додав він.

Нагадаємо, Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Про всі подробиці читайте у новині.

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