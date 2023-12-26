Погода на Новий рік: синоптик розповів, чи буде сніг

Цього року погода в Україні на Новий рік буде безсніжною, натомість - зі слабким дощем. 31 грудня та 1 січня очікується проходження атмосферних фронтів із заходу та переважання циклонічної діяльності.

Про це свідчить прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича, пише "Метеопрог".

Погода 31 грудня

У неділю, 31 грудня, на заході, півночі та в центрі дощитиме, місцями - з мокрим снігом. У східних та південних областях істотних опадів не передбачається.

"У новорічну ніч під впливом слабкого баричного гребеня з півдня, істотних опадів не очікується по всій країні і лише в районі Полісся та у Карпатах можливий сніг, мокрий сніг", - наголошує Кібальчич.

Температура повітря вдень 31 грудня становитиме +3-8 °. У новорічну ніч на переважній більшості території стовпчики термометрів покажуть близько 0 °С. У південній частині - +1-6 °.

Погода 1 січня

Вдень 1 січня вплив балтійського циклону та його фронтів пошириться практично на всю територію України. Очікуються опади переважно у вигляді дощу, мряки, мокрого снігу, спостерігатимуться тумани, подекуди ожеледиця. Стовпчики термометрів покажуть +3-8 °, а на півдні повітря прогріється аж до +6-11°.

"Як бачимо, за рахунок аномально високих температур у більшості областей нашої країни Новий Рік пройде без снігу, а ось у Карпатах можна милуватися справжньою зимовою казкою при невеликому морозі в межах -1…-6 °С та слабкої хуртовини", - розказав метеоролог.

За його прогнозом, короткочасне випадання снігу і формування тимчасового снігового покриву можливе на крайній півночі України та в районі Полісся.

Як повідомлялося, раніше синоптики розповіли про погоду в січні 2024-го. Середня місячна температура прогнозується в межах 0-4 градусів морозу. Кількість опадів у більшості областей буде в межах норми.

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