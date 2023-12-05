Фінансовий гороскоп на 2024 рік

У плані достатку рік не дуже плідний, проте є і сприятливі періоди, які необхідно використовувати для накопичення ресурсів і створення фундаменту.

Коли соціальні та вищі планети переміщуються за знаками стихії Землі (Телець, Діва, Козоріг), ймовірність гарного врожаю та можливість заробити грошей значно вища. Юпітер та Плутон – планети, пов'язані з великими грошима, фінансовою системою, матеріальним боком життя. Венера – особиста планета, яка також характеризує гроші, але це відносно невеликі суми, необхідні для відчуття життєвого комфорту без надмірностей, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

До 21 січня Плутон перебуває у знаку Козорога, а Юпітер до 26 травня переміщується Тельцем, що сприяє фінансовим справам, вирішенню майнових питань, розвитку бізнесу, тому намагайтеся якнайбільше зробити в січні. Навесні 2024 року легше встановити взаємовигідні взаємини, побудувати успішну співпрацю та досягти балансу в колективній діяльності, що допоможе швидше реалізувати поставлені цілі.

Літо 2024 року неособливо підходить для справ, які пов'язані з великими грошима, великими вкладеннями та починаннями, метою яких є заробіток. Від 2 вересня Плутон на ретрофазі повертається у знак Козорога до 21 листопада, і цей період буде прибутковим, якщо від початку року робити активні дії для поліпшення свого матеріального становища.

Найефективніші періоди для пошуку роботи, відкриття своєї справи, сміливих, але обдуманих кроків для підвищення рівня своїх доходів – перші 5 місяців та осінь 2024 року. Те, що буде створено тим часом, стане базою і на 2025 рік.

ОВЕН

2024-й мине на високому емоційному розжаренні. І хоча очікується напружений "біг із перешкодами", до фінішу ви неодмінно прийдете першим! Максимальну увагу до дрібниць варто виявити тим, чия робота пов'язана з грошима. На виконання простих доручень йтиме багато сил і часу, обсяг роботи водночас постійно зростатиме, що не може не пригнічувати морально. Якщо ви обіймаєте керівну посаду, вам доведеться попрощатися з некомпетентними та несумлінними працівниками.

ТЕЛЕЦЬ

Фінансові надходження будуть стрибкоподібними та нестабільними. Гарний прибуток очікується у працівників медійної галузі, IT та логістики. Найбільш вдалими будуть вкладення у довгострокові проєкти на початку 2024 року. Не всі люди, які з вами поруч, надійні і варто переглянути своє оточення. Намагайтеся водночас не вплутуватися в конфліктні ситуації, ухвалювати обдумані рішення, щоб у майбутньому їх не потрібно було переглядати. Обговорюючи умови співробітництва, чітко обговорюйте усі деталі.

БЛИЗНЯТА

Гарний прибуток можливий від ведення справ з іноземними компаніями. На початку року ведення багатьох справ дещо загальмується, але від лютого 2024 року обставини складатимуться найкращим чином, щоб працювати та заробляти. Будьте уважними до дрібниць, а також до всіх документів фінансового характеру, оскільки прикри помилки можуть спричинити серйозні проблеми. Залучайте до своїх проєктів молодих та креативних фахівців. Ті, хто працює у великих корпораціях, отримають підвищення по службі або невелике збільшення зарплати.

РАК

Попереду динамічний, але не найпростіший рік. Слухайте лише свій внутрішній голос – у складних ситуаціях він дасть правильні поради. Для професійних справ рік нейтральний. І все ж таки будьте уважні, особливо, якщо намічається велика угода, новий проєкт або відкриття філії. Не варто нікому вірити, а фінансові документи треба тримати в порядку та самостійно все контролювати. У підприємців, як і раніше, йдеться про суперечливі питання, пов'язані з фінансовими зобов'язаннями, різними виплатами та компенсаціями.

ЛЕВ

Попереду динамічний, але не найпростіший рік. Слухайте лише свій внутрішній голос – у складних ситуаціях. Рік сприятливий для поновлення старих ділових зв'язків. Відносини з окремими партнерами також складаються складно, і річ у тому, що йти на компроміс немає бажання саме у вас. Підприємцям доведеться задуматися про реструктуризацію бізнесу, запровадження цифрових технологій. Намагайтеся відкласти невелику "заначку". Уникайте нових великих вкладень. Значних витрат вимагатимуть сім'я, діти, рідні.

ДІВА

2024 року вам належить ухвалити низку важливих рішень, які визначать ваше майбутнє. Вони пов'язані з роботою та особистим життям, і, як завжди, ви будете відповідальні за все! У професійній сфері на вас чекає безліч приємних змін, але багато залежатиме від колег та партнерів по бізнесу. Не відмовляйтеся від допомоги впливових людей, успіх вам забезпечений, якщо зумієте скористатися сприятливим шансом. З'явиться можливість поліпшити умови праці, перейшовши на інше місце роботи.

ТЕРЕЗИ

Фінансову ситуацію можна назвати неоднозначною. Загалом коштів на все вистачить, якщо ви будете прагматичніші. Рівень ваших доходів 2024-го напряму залежить від холодної голови. Але варто побоюватися заздрісних колег. Найкращим вкладенням буде придбання нерухомості, якщо є "заначка". Ті, хто давно шукає роботу, зможе знайти перспективне місце. Всі зміни передбачають стабільне зростання та рух до ваших цілей. Але у скрутну хвилину на допомогу прийдуть вірні друзі.

СКОРПІОН

На початку року багато чого загальмується, а щось взагалі доведеться переробляти, реорганізовувати бізнес. Наймані співробітники зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати підвищення на посаді чи зміцнити існуюче становище. Ті, хто працює за наймом, уважно придивіться до своїх колег, щоб знайти вірних соратників. Друга половина року більш продуктивна в усіх сенсах. Фінансова сфера поступово покращуватиметься, чекайте на несподівані надходження з різних джерел.

СТРІЛЕЦЬ

Робота, виконана протягом 2024 року, принесе свої плоди – ви отримаєте те, що хочете. У першій половині року ви займатиметеся повсякденним клопотом, а також вирішуватимете питання оптимізації робочих процесів, кредитів та інших фінансових зобов'язань. Може здаватися, що минулі досягнення руйнуються на очах, а стосунки з людьми приносять розчарування, але навіть якщо це так, то знайте – всі зміни на краще! Начальникам та підприємцям рекомендується постійно перевіряти підлеглих та по можливості подумати про зміну людей у колективі.

КОЗОРІГ

У першій половині 2024 року у роботі можливий невеликий застій, але це тимчасові труднощі. Доведеться неодноразово повертатися до тих самих питань, багато що переглядати і вносити корективи в поточні проєкти. Деяка напруженість у взаєминах із колегами та керівництвом можуть затьмарювати настрій, але плітки за вашою спиною – лише підтвердження вашої значущості. Ваша винахідливість допоможе вам знайти нові ідеї для просування у бізнесі, а також уникнути проблем із керівництвом. Восени 2024 року бажаний приз на вас чекає!

ВОДОЛІЙ

На початку року можлива підвищена напруженість на роботі у держслужбовців. Незважаючи на майбутні свята, у вас робочий настрій і зовсім не до веселощів. Січень принесе вам багато турбот. Так що засукайте рукави і ставайте до справи! Багатьом Водоліям настав час замислитись над зміною місця роботи чи професії, щоб повною мірою реалізувати свій потенціал. Якщо думаєте про кар'єрне зростання, подумайте над тим, щоб підвищити свою кваліфікацію на курсах. Будьте обережні у фінансових операціях, не ризикуйте, вкладаючи у "сирі" проєкти.

РИБИ

Підприємцям слід розширювати свій бізнес, впроваджуючи нові цифрові технології. Партнерство із іноземними компаніями допоможе вийти на новий фінансовий рівень. Остерігайтесь сумнівних пропозицій. Найбільші суми з'являться лише у другій половині року. Ваші починання отримають протекцію впливових осіб, які із задоволенням співпрацюватимуть із вами, тільки не розраховуйте спочатку на великі доходи. Але таке заступництво допоможе залагодити юридичні проблеми.

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