Євген Клопотенко здивував, що в нього була "бронь" від Мінкульту на повістки

Відомий український кухар Євген Клопотенко зізнався, що він мав "бронь" від Мінкульту на повістки.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" кулінар розповів, що до кінця 2022 року його не могли призвати на службу. Наразі ж у Клопотенка немає жодних привілеїв. Повістку Євген теж не боїться отримати. Знаменитість переконаний, якщо його й призвуть на службу, то він буде військовим кухарем.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Зараз у мене немає броні, але вона була. У мене була бронь від Мінкульту до кінця минулого року. У мене немає броні, у мене немає жодних попусків. Я не боюся отримати повістку! Якщо мені прийде повістка, я думаю, що мене точно оформлять кухарем", - прокоментував Клопотенко.

Кухар також пояснив, чому медійних персон не призивають на службу. На його думку, вони просто будуть ефективнішими в тилу, аніж на фронті, тобто так знаменитості можуть більше допомогти військовим.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Я просто знаю, що дуже багато медійних особистостей, їх просто з армії забрали, бо вони можуть бути ефективними тут. Не кожна людина може бути ефективною в тилу, не кожна може бути ефективною на фронті. Я вважаю, що я можу бути ефективним, я це роблю і показую своїми діями. Але якщо потрібно буде йти мені на фронт, то варіантів немає", - пояснив Євген.

Читайте також: