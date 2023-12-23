Евгений Клопотенко удивил, что у него была "бронь" от Минкульта на повестки

Известный украинский повар Евгений Клопотенко признался, что у него была "бронь" от Минкульта на повестки.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" кулинар рассказал, что до конца 2022 года его не могли призвать на службу. Сейчас же у Клопотенко нет никаких привилегий. Повестку Евгений тоже не боится получить. Знаменитость убежден, если его и призовут на службу, то он будет военным поваром.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Сейчас у меня нет брони, но она была. У меня была бронь от Минкульта до конца прошлого года. У меня нет брони, у меня нет никаких поблажек. Я не боюсь получить повестку! Если мне придет повестка, я думаю, что меня точно оформят поваром", — прокомментировал Клопотенко.

Повар также объяснил, почему медийных персон не призывают на службу. По его мнению, они просто будут эффективнее в тылу, чем на фронте, то есть так знаменитости могут больше помочь военным.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Я просто знаю, что очень много медийных личностей, их просто из армии забрали, потому что они могут быть эффективными здесь. Не каждый человек может быть эффективным в тылу, не каждый может быть эффективным на фронте. Я считаю, что я могу быть эффективным, я это делаю и показываю своими действиями. Но если нужно будет идти мне на фронт, то вариантов нет", — объяснил Евгений.

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