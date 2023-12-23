Евгений Клопотенко удивил, что у него была "бронь" от Минкульта на повестки

Кулинару до конца 2022 года не могли вручить повестку.
Известный украинский повар Евгений Клопотенко признался, что у него была "бронь" от Минкульта на повестки.
В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" кулинар рассказал, что до конца 2022 года его не могли призвать на службу. Сейчас же у Клопотенко нет никаких привилегий. Повестку Евгений тоже не боится получить. Знаменитость убежден, если его и призовут на службу, то он будет военным поваром.
"Сейчас у меня нет брони, но она была. У меня была бронь от Минкульта до конца прошлого года. У меня нет брони, у меня нет никаких поблажек. Я не боюсь получить повестку! Если мне придет повестка, я думаю, что меня точно оформят поваром", — прокомментировал Клопотенко.
Повар также объяснил, почему медийных персон не призывают на службу. По его мнению, они просто будут эффективнее в тылу, чем на фронте, то есть так знаменитости могут больше помочь военным.
"Я просто знаю, что очень много медийных личностей, их просто из армии забрали, потому что они могут быть эффективными здесь. Не каждый человек может быть эффективным в тылу, не каждый может быть эффективным на фронте. Я считаю, что я могу быть эффективным, я это делаю и показываю своими действиями. Но если нужно будет идти мне на фронт, то вариантов нет", — объяснил Евгений.
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