Погода на Новый год: синоптик рассказал, будет ли снег

Погода будет пасмурной и бесснежной.
В этом году погода в Украине на Новый год будет бесснежной, а со слабым дождем. 31 декабря и 1 января ожидается прохождение атмосферных фронтов с мероприятия и преобладания циклонической деятельности.
Об этом свидетельствует прогноз метеоролога Игоря Кибальчича, пишет " Метеопрог".
Погода 31 декабря
В воскресенье, 31 декабря, на западе, севере и в центре пройдет дождь, местами — с мокрым снегом. В восточных и южных областях существенных осадков не предполагается.
"В новогоднюю ночь под влиянием слабого барического гребня с юга, существенных осадков не ожидается по всей стране и только в районе Полесья и в Карпатах возможен снег, мокрый снег", — отмечает Кибальчич.
Температура воздуха днем 31 декабря составит +3-8°. В новогоднюю ночь на подавляющем большинстве территории столбики термометров покажут около 0 °С. В южной части – +1-6°.
Погода 1 января
Днем 1 января влияние балтийского циклона и его фронтов распространится практически на всю территорию Украины. Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, тучи, мокрого снега, будут туманы, местами гололедица. Столбики термометров покажут +3-8°, а на юге воздух прогреется до +6-11°.
"Как видим, за счет аномально высоких температур в большинстве областей нашей страны Новый Год пройдет без снега, а вот в Карпатах можно любоваться настоящей зимней сказкой при небольшом морозе в пределах -1...-6°С и слабой вьюги", — рассказал метеоролог.
По его прогнозу, кратковременное выпадение снега и формирование временного снежного покрова возможно на крайнем севере Украины и в районе Полесья.
Как сообщалось, ранее синоптики рассказали о погоде в январе 2024-го. Средняя лунная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Количество осадков в большинстве областей будет в пределах нормы.
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