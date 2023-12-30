Арестович резко изменил риторику о войне: что случилось

Военно-политический обозреватель заверил, что "постоит за правду" и будет давать больше оснований для оптимизма.

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, который, находясь за границей, в последнее время распространял упадочные заявления и мрачные прогнозы по войне с Россией, объявил об окончании "периода запугивания".

Об этом он в субботу, 30 декабря, написал в своем "официальном обращении" к читателям Telegram-канала.

“Пугать можно и нужно было до вчерашнего массированного удара со стороны “братского народа”. Теперь все. Теперь снова – либо мы, либо они (ну конечно же мы)”, — заверил Арестович.

По его словам, в Украине никуда не исчезли "проблемы и недостатки" и он пообещал о них тоже говорить, но в то же время анонсировал "период разговоров о рациональности, смыслах, понимании".

“Без них нам из проблем не выбраться. Что касается наших перспектив... – чем сильнее противник, тем интереснее война. Все это мы уже проходили в марте 2022 года – когда шансов не было видно и нужно было только одно – стоять и стрелять. Ну, так постреляем и на этот раз”, — неожиданно заявил Алексей Арестович, очевидно, имея в виду свои "выстрелы" на “информационном фронте”.

Военно-политический обозреватель заверил, что "постоит за правду" и будет давать больше оснований для оптимизма.

Напомним, недавно Алексей Арестович в интервью российской оппозиционной журналистке Юлии Латыниной заявил, что Украина и Россия должны подать иск к западным странам после заключения мира.

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