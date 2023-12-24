Арестович снова выдал: предлагает "прийти к Путину" и вместе с РФ подать иск против Запада

Арестович считает, что "с Путиным нужно разговаривать" и заключать мир.

Находящийся за рубежом сканадальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович вновь отличился пророссийским заявлением.

В интервью российской оппозиционной журналистке Юлии Латыниной он заявил, что Украина и Россия должны подать иск к западным странам после заключения мира.

"Теперь будем убивать друг друга сотнями, десятками тысяч, за Авдеевку, Часов Яр, еще что. А зачем? Что мы из этого получаем – и Россия и Украина? Что мы получаем, потеряв тысячи убитыми за два районных центра с обеих сторон? Что такого мы достигли исторически? Мы понравились дядям из обкома вашингтонского и брюссельского, которые стоят вокруг нас и аплодируют, глядя, как две обезьянки с ножами прыгают друг на друга? А зачем это нам?

Арестович считает, что "с Путиным нужно разговаривать" и заключать мир.

"Путину нужно сказать: "Давайте заключим мир". Но мы его заключим особенно хитрым образом: мы предъявим коллективный иск Западу. Украина и Россия вместе. Запад нам должен все", – отметил он.

Арестович фактически повторил нарратив Путина, сказав, что якобы нынешняя модель украинской государственности "исторически проиграла", а Запад якобы сам спровоцировал РФ на агрессию, потому что не учел интересы Кремля, расширяя НАТО на Восток.

Напомним, что скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович после ухода из ОП с каждым месяцем становился все активнее критиковать действующую власть. Теперь вместе с критикой украинских властей Арестович все чаще делает пророссийские заявления.

1 ноября он сообщил, что намерен выдвигаться в президенты Украины. Граждане отреагировали на такое заявление меммами.

Также он заявил, что находится за границей и возвращаться не планирует, потому что его политически "преследуют".

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