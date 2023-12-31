Путин хочет захватить пять городов Украины – ISW о планах Кремля

Россия будет продолжать войну против Украины. Российский президент-диктатор Владимир Путин рассчитывает захватить большую часть Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областей и Киева. Публичная риторика Кремля о максималистских целях и имперских планах в Украине также пронизывает российское информационное пространство.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Российский милблогер 30 декабря заявил, что западные СМИ распространяют "слухи" о переговорах о прекращении войны в Украине путем предоставления России "неопределенных частей украинской территории".

Так, милблогер заявил, что Россия не заинтересована в таких "ограниченных предложениях", предполагая, что военные цели России выходят за пределы ее ныне оккупированной территории.

Российские пропагандистские источники специально усилили нарратив заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который 28 декабря назвал Одессу, Днепр, Харьков, Николаев и Киев "российскими городами".

"30 декабря российский милблогер заявил, что война закончится, когда "Украина позволит России взять" Харьковскую, Николаевскую, Одесскую и другие украинские области. Бывший спикер так называемой народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин 30 декабря заявил, что ранее задача России по войне в Украине была "размыта" и "не было понимания, где должны останавливаться (российские — ред.) границы", но заявление Медведева четко дает понять, что Россия определила, что ее границы должны разрешать "полный контроль" над Черным морем и должны включать Киев ", – пишут аналитики ISW.

Напомним, как пишет BILD, Россия планирует воевать до 2026 года.

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