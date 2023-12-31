Россияне рисуют силуэты самолетов, пытаясь обмануть украинские беспилотники — ISW

Оккупанты не знают, как защитить их самолеты.

Российские войска рисуют на аэродромах самолеты-приманки, таким образом пытаясь обмануть ударные беспилотники.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

По данным аналитиков ISW, на спутниковых снимках, опубликованных 29 декабря, видно, что российские военные нарисовали на авиабазе Приморско-Охтарские самолеты-приманки, вероятно, в попытке защитить боевые МиГ-29 и Су-34 от ударов беспилотников.

"Российские войска по-прежнему пытались придумать эффективное средство, которое позволило бы оградить их самолеты и вертолеты на аэродромах от беспилотников", — пишут эксперты.

По мнению экспертов, такие действия могут являться попыткой не только создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников, но и снизить заметность самолетов, особенно в ночное время суток.

Отметим, авиабаза ВС РФ, где россияне держат настоящие самолеты и "приманки", едва ли не каждый день используется для пуска по Украине дронов-камикадзе "Shahed-136" — об этом говорится в отчетах Воздушных сил ВСУ. К примеру, отсюда стартовали беспилотники, которые угрожали украинцам во время обстрела 28 декабря 2023 года.

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