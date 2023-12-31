Експерт оцінив перспективи зимового наступу окупантів

Взимку під час проведення наступальної кампанії російської армії визначальними будуть наявність ресурсів, підготовленого, забезпеченого артилерійською та авіаційною підтримкою особового складу.

Таку думку висловив в інтерв’ю OBOZ.UA висловив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

На його думку, погодний фактор не стане вирішальним та критичним, який визначатиме можливість чи неможливість наступу російської армії.

На сьогодні ворог має достатньо ресурсів, він має абсолютно чіткі завдання, визначені самим Путіним та його оточенням. Тож зима буде важкою.

"Противник діятиме так: якщо він матиме можливість використовувати бронетехніку, він використовуватиме її, якщо ні, значить, пішки відправлятиме ті ж штурмові підрозділи на смерть. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається у районі Авдіївки. Як часто ми бачили використання там бронетехніки? Було лише кілька випадків. А переважно це піхотні "м'ясні" штурми", - каже Черник.

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Попри це, росіян не зупинять втрати тотального рівня.

"Тому війна продовжуватиметься. І інтенсифікація бойових дій залежатиме від того, коли росіяни встигнуть підтягнути свої додаткові резерви для продовження атак. Вони впевнені, що трупами своїх солдатів зможуть досягти успіху. Путіна не цікавить ціна перемоги, йому потрібний результат",- резюмував експерт.

Нагадаємо, російський диктатор Путін не збирається завершувати війну проти України, оскільки живе у світі власних імперських амбіцій та фантазій, але є деякі моменти, які можуть змусити Кремль зупинитись.

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