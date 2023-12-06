Гороскоп кохання на 2024 рік для всіх знаків pодіаку

Для сфери особистих взаємин перша половина 2024 року буде сприятливою, але від липня багато пар зіткнуться з загостреними раніше невирішеними проблемами. Тож є чим зайнятися від першого місяця року, щоб уникнути неприємностей у любовній сфері.

Березень та травень – найкращі місяці 2024 року для романтики, кохання, серйозних розмов із партнером. У цей час Венера переміщується знаком сили (Рибам і Тельцю), створюючи відповідний клімат для гармонізації взаємин, пошуку свого ідеального партнера, і, як не дивно, мирного розставання та врегулювання процесів розлучення.

Від 29 червня 2024 року негативна кармічна точка Чорний Місяць на 9 місяців входить у знак Терези, який перебуває під керуванням Венери та характеризує сферу взаємин. Це час спотворень та сумнівів у своїх почуттях щодо партнера, взаємних претензій, підозр, ревнощів. Якщо у стосунках є проблеми, то, з високою ймовірністю, у другій половині 2024 року люди розлучаться.

Серпень, вересень та жовтень – найскладніші місяці 2024 року. На життєвому шляху зустрічаються кармічні партнери, які можуть дестабілізувати сімейні стосунки, стати перешкодою на шляху до запланованого одруження. Кармічні зустрічі – не для щастя, а для досвіду. Щоб зрозуміти, чи стосунки з тією чи тією людиною є гармонійними, важливо вивчити методами астрології. сумісність та перспективи з потенційним партнером.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

У сфері почуттів та сімейного життя очікуються серйозні зміни. Якщо ви самотні, є шанс зустріти своє кохання. Підтримка рідних допоможе зміцнити сімейні зв'язки та досягти бажаних цілей. На багатьох чекає переїзд на іншу квартиру або навіть зміна міста. Взаємини закоханих у другій половині року будуть схожими на американські гірки, але поступово пристрасті вщухнуть, тому не надто захоплюйтеся з'ясуванням стосунків, якщо не хочете втратити кохану людину. Водні процедури та спорт допоможуть нормалізувати емоційний стан.

ТЕЛЕЦЬ

Тим, хто цінує свій союз, планети рекомендують не рубати з плеча. Попри те, що з боку партнера може відчуватися холодок, а розібратися, хто в цьому винен неможливо, у майбутньому зможете відновити колишній зв'язок, зробити його міцнішим. Друга половина 2024 року – перевірка любовних взаємин на міцність. Турбота і ніжність допоможуть висловити своє кохання краще тисячі слів. Не відмовляйтеся від паузи, необхідної для того, щоб розвіяти всі сумніви з приводу подальшої долі вашої пари.

БЛИЗНЯТА

Загалом щасливий рік для кохання та романтичних пригод. Неодружені чоловіки та жінки будуть захоплені легкими, приємними знайомствами, які у багатьох закінчаться довгостроковими стосунками. Сімейні союзи зіткнуться із проблемою іншого характеру: їм доведеться багато сил і часу витратити на турботу про дітей. Сімейний бюджет тріщатиме по швах через високі витрати. Щоб не залишитися на мілині, прораховуйте всі витрати заздалегідь, відмовляйтеся від того, без чого ви можете обійтися.

РАК

У жінок з'явиться шанс зустріти свою «половинку», а чоловіки можуть серйозно закохатися. Є шанс відновити стосунки з рідними та близькими, з якими ви у сварці, це стосується й колишніх коханих. Загалом ваше психічне здоров'я та емоційний стан будуть стабільними, проте намагайтеся все-таки берегти себе від стресу, коли виникає перенапруженість у стосунках. Теплі святкові вечори допоможуть згуртуватися вашій родині. Колишні кохані зможуть відродити стосунки після розлучення.

ЛЕВ

Протягом усього року триватимуть заплановані ранні заходи побутового плану, такі як купівля та облаштування житла, придбання предметів, що прикрашають побут, народження дитини чи онуків. Взаємини в сім'ях більш спокійні, і в одному випадку подружжя просто втомилося від сварок, а в іншому — віддало перевагу байдужості. Закохані відчуватимуть напруженість у стосунках, особливо якщо є проблеми з довірою. Щира розмова допоможе зрозуміти одне одного або остаточно розставити крапки над «і».

ДІВА

У першій половині року можуть бути складнощі у взаєминах, аж до розставання. Нові стосунки будуть засновані на спільності інтересів та дружній підтримці. Намагайтеся не прив'язуватися і не будувати далекосяжних планів, насолоджуйтесь моментом. Неодружені чоловіки та жінки можуть розраховувати на легкі, приємні знайомства, які можуть закінчитися так само швидко, як і почалися. У другій половині року рівень вашої енергії на висоті і ви зможете змінити своє особисте життя на краще.

ТЕРЕЗИ

У першій половині року позитивні аспекти на ваш знак пом'якшать атмосферу у любовному союзі. Корисно повністю змінити облаштування будинку, починати ремонт, поміняти меблі, оновити інтер'єр. Жінки, які планують вагітність, можуть розраховувати на допомогу зірок у цьому питанні. Закохані захочуть стати ще ближчими, тому будуть підніматися питання спільного проживання і навіть розмови про шлюб. Але це потрібно зробити до 29 червня. Друга половина року буде критичною для сфери любовних взаємин.

СКОРПІОН

Ви настільки зайняті сходженням кар'єрними сходами, що насилу зможете знаходити час для любовних стосунків. Тому ваша близька людина, напевно, страждатиме від дефіциту уваги. Намагайтеся більше часу проводити з дорогими серцю людьми. Взаємини з дітьми принесуть багато радості, а час, проведений із партнером по шлюбу, зміцнить ваш союз. На горизонті неодружених людей з'являться партнери з минулого і стосунки з ними можуть зненацька отримати новий виток, але закінчиться все для багатьох Скорпіонів не дуже райдужно.

СТРІЛЕЦЬ

У сфері любовних стосунків більше неприємностей, аніж щасливих моментів. Багато в чому це залежить від свого психологічного стану. Втома накопичилася, і ви стаєте дуже вразливими, гостро реагуєте на будь-яке брутальне слово, через що страждають партнерські стосунки. Щира бесіда допоможе скоротити дистанцію в парі, відновити втрачену довіру та повернути колишню пристрасть. Приділіть якнайбільше уваги сімейним взаєминам, дітям та батькам. Зміцнити стосунки допоможе консультація у астролога чи психолога.

КОЗОРІГ

Самотнім людям не варто чекати багато від побачень, нові зустрічі принесуть приємні знайомства, ви почуватиметеся знову привабливими та бажаними, але не більше. Не втрачайте голову, особливо ця порада стосується жінок, які ймовірно зустрінуть спритного маніпулятора. А ось для тих, хто давно думав про поповнення, настає сприятливий час для зачаття. Також зірки рекомендують приділити час та подбати про здоров'я людей похилого віку батьків та приділити більше уваги дітям.

ВОДОЛІЙ

У любовній сфері весь рік пануватиме повна невизначеність. Потреба у свободі та самовираженні не сприяє зміцненню наявного союзу чи побудові міцних взаємин. Робочий настрій не сприяє романтичним почуттям. Вам хочеться якнайшвидше повернутися до офісу або поринути у своє хобі, тому стосунки в парі ризикують охолонути. У шлюбі є напруженість через розподіл фінансів. Самотні серця зможуть знайти цікаві знайомства в далеких країнах через інтернет-листування.

РИБИ

Багато хто з тих, хто давно зустрічається, ухвалить рішення закріпити свої взаємини, проте з цим краще зачекати до весни. Не всі у вашому оточенні схвалять цей союз, і насамперед це стосується батьків. Подружжя разом долатиме низку фінансових і побутових проблем, тому доведеться домовлятися і знаходити спільні точки дотику. Батьки можуть бути надто суворими до дітей, вимагаючи досягнень і результатів, що призведе до конфліктів і хвороб, тому пригальмуйте свої амбіції щодо спадкоємців.

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