Путін попередив Китай, що РФ воюватиме з Україною 5 років – Nikkei

Путін говорив Сі Цзіньпіну, що має намір воювати з Україною ще щонайменше п'ять років і запевнив, що переможе.

Російський диктатор Володимир Путін попереджав лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що війна Росії проти України може тривати щонайменше п'ять років.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

За інформацією видання таке попередження Путін озвучив під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви у березні цього року. Тоді російський диктатор сказав, що воюватиме з Україною щонайменше п'ять років, але запевнив, що зрештою переможе.

"Очевидно, це був спосіб Путіна узагальнити ситуацію, яка на той час була не сприятливою для Росії, і запевнити Сі, що Росія зрештою вийде переможцем", – припускають у виданні.

З іншого боку, це зауваження також було заохоченням для Сі не змінювати свою проросійську позицію.

Минулого тижня видання The New York Times повідомило, що принаймні з вересня Путін використовує посередників, щоб "сигналізувати" про нібито готовність до припинення вогню за умови, що Росія зможе зберегти окуповані нею території.

Автор публікації попереджає, що враховуючи слова Путіна Сі Цзіньпіну у березні, його "сигнали" щодо припинення вогню не слід сприймати за чисту монету.

"Можливо, Путін хоче просто створити ілюзію, що він рухається до припинення вогню чи навіть миру напередодні президентських виборів у Росії в березні, вважаючи, що така атмосфера сприятиме йому на виборах", – розмірковують у статті.

За інформацією видання, Китай переглянув свою стратегію, частково ґрунтуючись на зауваженні Путіна про "п'ятирічку війни".

Якщо війна між Росією та Україною затягнеться, це суттєво вплине на плани та амбіції Сі під час його третього терміну на посаді очільника Китаю та генерального секретаря Комуністичної партії Китаю. Це також може вплинути на велику мету Сі – приєднання Тайваню до материкового Китаю.

Сі ображений на Путіна

За інформацією видання, Сі Цзіньпіна тримає образу на Путіна ще з китайсько-російського саміту, який відбувся 4 лютого 2022 року, у день відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Тоді Путін нібито і словом не обмовився, що збирається почати повномасштабне вторгнення в Україну.

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У Пекіні вважали, що російські війська вторгнуться лише у східну частину України, але не очікували повномасштабного нападу, особливо через чотири дні після закриття зимових Олімпійських ігор.

Як зауважує Nikkei, тепер Китай поставив під сумнів слова Путіна про "війну на п'ять років" та почав думати про захист власних інтересів, незалежно від того, чим для Росії можуть закінчитися події в Україні.

Раніше легендарний командир полку "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" розповів, скільки триватиме війна та на що передусім мають розраховувати українці.

Нагадаємо, російський доброволець, який воює за ЗСУ, попередив, що у разі програшу війна для українців не припиниться. Просто тоді Кремль використовуватиме нас як "гарматне м'ясо" замість зеків для своїх нових цілей.

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