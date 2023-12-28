Боєць ЗСУ кидав каміння під час штурму росіян: у чому причина

Під час ворожого штурму позицій ЗСУ боєць із позивним “Бендер”, щоб зупинити російських окупантів, кидав у них каміння впереміш з бойовими гранатами.

Про цей випадок розповів солдат-штурмовик 3 роти 8 батальйону 10 ОГШБ "Едельвейс" Олександр Міненко ведучому "1+1" Євгену Плінському.

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"У нас є "Бендер"... чому "Бендер", тому що Остап. Він дуже гарний воїн, така своєрідна людина... Коли в нього закінчилися гранати і ворог ліз – він кидав камінням і кричав "Граната!", вони (росіяни) падали і розуміли, що нічого не відбувалося. В момент, коли вони підіймалися, він уже кидав справжню гранату”, - розповів він.

За його словами, за допомогою каміння і всього чотирьох гранат хитромудрий “Бендер” втримав свою позицію і відбив атаку ворога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Ми кидали каміння вперемішку з гранатами. Відверто про війну від штурмовика на псевдо "Переселенець"

Нагадаємо, боєць "Гвардії наступу" Олександр Мамай просто під час прямого включення на українському ТБ потрапив під ворожий обстріл. На прильоти він зреагував холоднокровно.

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