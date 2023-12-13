"Все нормально": боєць продовжив інтерв'ю під час обстрілу (відео)

Боєць "Гвардії наступу" Мамай холоднокровно зреагував на приліт під час прямого ефіру.
Боєць "Гвардії наступу" Олександр Мамай просто під час прямого включення на українському ТБ потрапив під ворожий обстріл.
Відео опублікував "Апостроф".
Коли Олександр підключився до прямого ефіру, поруч гримнули щонайменше два прильоти.
"Все нормально, можемо продовжувати", – спокійно зазначив боєць.
Раніше ЗСУ показали точні удари по окупантах під Бахмутом з дронів.
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